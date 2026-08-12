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Söke'de Tren Kazası: 1 Ölü, 2 Gözaltı

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AYDIN’ın Söke ilçesinde, demiryolunda ölçüm çalışması yapıldığı sırada trenin çarptığı Dilek Karabatak (48) hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, demiryolunda ölçüm çalışması yapıldığı sırada trenin çarptığı Dilek Karabatak (48) hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında ilçeye bağlı Sazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkette görevli personel Mustafa A.'nın demiryolunda ölçüm yaptığı sırada, yanında bulunan ve çalışmaya yardım ettiği belirtilen Dilek Karabatak'a, Ortaklar'dan Söke yönüne ilerleyen Mustafa S. idaresindeki tren çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Karabatak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Şirket personeli Mustafa A. ile trenin makinisti Mustafa S., ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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