Aydın'da Tren Kazası: İşitme Engelli Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Denizli-İzmir seferini yapan tren, hemzemin geçitte geçmeye çalışan işitme engelli Abdullah Bilgin'e çarptı. Olayda Bilgin hayatını kaybetti.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı işitme engelli yaşamını yitirdi.
Denizli-İzmir seferini yapan tren, Atça Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan işitme engelli Abdullah Bilgin'e (30) çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, Bilgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Makinistler H.İ. ve E.B'nin ifadelerine başvuruldu.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel