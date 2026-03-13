Haberler

Aydın'da trafik kazasında 3 otomobilde hasar oluştu

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 otomobilde hasar oluştu. D.A. idaresindeki otomobilin aydınlatma direğine çarpmasıyla başlayan olayda, park halindeki iki araç da zarar gördü.

D.A. idaresindeki 09 ADG 389 plakalı otomobil, Cuma Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği, park halindeki 45 PV 145 plakalı otomobile zarar verdi.

Sürücü D.A, kazanın ardından geri manevra yaptığı sırada park halindeki 09 HH 351 plakalı otomobile de çarptı.

Kaza nedeniyle 3 araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
