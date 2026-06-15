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Trump, İsviçre'nin Cenevre kentinde

Trump, İsviçre'nin Cenevre kentinde
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ABD ve İran'ın anlaşmaya varmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan petrol gemilerinin geçmeye başladığını açıklayan Donald Trump, 15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında İsviçre sınırındaki Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen 52. G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı.

Donald Trump, G7 Zirvesi için İsviçre’nin Cenevre kentine ulaştı.

TRUMP, İSVİÇRE'DE

ABD Başkanı Donald Trump, 15-17 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenecek 52. G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı.

G-7 ÖNCESİ ÖNLEMLER ARTIRILDI

Evian kasabasının İsviçre sınırına yakınlığı nedeniyle zirveye katılacak liderlerin ve heyetlerin büyük kısmı lojistik olarak Cenevre Havalimanı'nı kullanıyor.

Bu durum, Fransa ve İsviçre genelinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılmasına neden oldu. İsviçre hükümeti, sınır güvenliğini sağlamak ve zirve delegasyonunun geçişini kolaylaştırmak amacıyla binlerce asker ve polis memurunu görevlendirdi. Üç gün sürecek liderler zirvesinde küresel ekonomi, tedarik zincirleri ve dijital güvenlik gibi kritik konular ele alınacak.

Kaynak: Haberler.com
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