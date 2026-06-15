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Evli adama kaçan 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun geleceğiyle ilgili gelişmeler gündeme damga vurdu. Ailesinin tüm çabalarına rağmen Ramazan'a dönmek istediğini söyleyen genç kızın durumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından incelemeye alındı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun dramı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye’nin gündemine oturdu. Kızlarını bulmak için programa başvuran acılı baba Ceyhun Evlekoğlu'nun yardım çağrısı sonrası harekete geçildi ve genç kız, kaybının 5. gününde Adana'da bulundu. Ancak Ceyda'nın stüdyodaki inadı ve ortaya çıkan gerçekler izleyenleri şoke etti.

2 HAFTA ÖNCE OYUNDA TANIŞTIĞI EVLİ ADAMA KAÇTI

Stüdyoya getirilen Ceyda Evlekoğlu, bir internet oyunu aracılığıyla sadece 2 hafta önce tanıştığı 25 yaşındaki Ramazan Ökten'in yanına kendi rızasıyla gittiğini ve onunla evlenmek istediğini itiraf etti. Ramazan Ökten'in evli ve iki çocuk babası olduğunun ortaya çıkması ve canlı yayına gelen kan dondurucu ihbarlara rağmen genç kız, geri adım atmayarak baba evine dönmemekte direndi.

BAKANLIK DEVREDE, BABA AYAKLARINA KAPANDI

19 yaşındaki Ceyda’nın durumunu ihbar kabul eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları genç kızın geleceği için sürece dahil oldu. Canlı yayında ise tam bir dram yaşandı; kızının "Ben Ramazan'a dönmek istiyorum" sözleri üzerine yıkılan baba Ceyhun Bey, gözyaşları içinde kızının ayaklarına kapanarak "Bırakmam seni" dedi. Anne Güneş Hanım ise "Seni nasıl sevdiğimi sen biliyorsun, bizden ne istiyorsun?" diye feryat etti. Ceyda’nın ailesine cevabı ise yalnızca "Beni bırakın istiyorum" oldu.

RAMAZAN'IN ANNESİNDEN SERT TEPKİ

Kriz tırmanırken, Ramazan Ökten'in annesinden de şoke eden bir çıkış geldi. Müge Anlı'nın canlı yayında aktardığı açıklamaya göre Ramazan'ın annesi, Ceyda'yı kesinlikle kabul etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ramazan tek başına dönüyorsa dönsün. Eğer tek başına gelmiyorsa Ceyda ile ev tutsun, bizi unutsun. Ben gelinime ve torunlarıma sahip çıkarım, oğlumu yok sayarım. Ceyda'yı istemiyorum."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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