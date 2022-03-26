Aydın'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi
AA - Mehmet Ali Cintosun - Güncel
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Hüseyin E'nin kullandığı 09 H 8185 plakalı tır, Aydın- Denizli Karayolu Beşeylül Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Hanife Çankaya'ya çarptı.
Tırın altında kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel