Haberler

Aydın'da Büyük Menderes Nehri taştı: Tarım arazileri su altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın ve çevresindeki illerde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Büyük Menderes Nehri taştı, İncirliova ve Koçarlı ilçeleri arasındaki tarım arazileri su altında kaldı. Taşkın nedeniyle yollar kapandı, güvenlik önlemleri alındı ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

AYDIN ve çevresindeki illerde son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nde yine taşkın yaşandı. Bu defa İncirliova ve Koçarlı ilçeleri arasındaki tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte ve çevre illerde son günlerde etkisini artıran yağışlar, taşkınlara yol açtı. Bölgede sağanak nedeniyle debisi yükselen Menderes Nehri taştı, İncirliova ve Koçarlı ilçeleri arasındaki tarım arazileri su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Taşkın nedeniyle İncirliova- Koçarlı kara yolu saat 04.00 sıralarında suyla kaplandı. Yol trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, ulaşımı kontrollü şekilde tek şeritten sağlamaya başladı.

Taşkının etkilerini azaltmak amacıyla iş makineleri köprüde sağanağın etkisiyle biriken ve su akışını engelleyen atık ile molozları temizlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı

Ülkenin en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

Türk yıldızla sessiz sedasız dünyaevine girdi
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı

Oğul annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı, anne ise polisi tokatladı
Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı

Otel odasında yakalanmıştı! Cep telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı

Ülkenin en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Kısmetse Olur Ayça'dan 'veda' paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kısmetse Olur Ayça'dan "veda" paylaşımı! Hemen hastaneye kaldırıldı
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

Kameraları görünce panik oldular! Aralarındaki konuşmaya dikkat