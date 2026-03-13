Haberler

Aydın'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Aydın'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 7 Athena gümüş Yunan sikkesi ve 1 minyatür heykel ele geçirildi. Evin sahibi İ.D. gözaltına alındı.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, evine yönelik operasyonda, tarihi eser olduğu belirtilen 7 Athena gümüş Yunan sikkesi ve 1 minyatür heykel ile yakalanan İ.D. (63), gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Yaykın Mahallesi'nde yaşayan İ.D.'nin evinde tarihi eser bulunduğunu belirledi. Söz konusu eve dün akşam operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 7 Athena gümüş Yunan sikkesi ile 1 minyatür heykel, 3 dedektör, 1 tabanca ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 cep telefonu ele geçirildi. İ.D., gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'de sinagoga saldırı

ABD'yi şoke eden saldırı! Mesaj Trump ve Netanyahu'ya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi

Rusya'dan savaşta dengeleri altüst edecek İran hamlesi
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!