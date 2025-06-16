Aydın'da Takla Atan Panelvanın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Bozdoğan ilçesinde ekmek yüklü panelvanın takla atması sonucu sürücü Fatih Er hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, takla atan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fatih Er idaresindeki 09 FU 427 plakalı ekmek yüklü panelvan, Yazıkent Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bozdoğan Devlet Hastanesi kaldırılan Er, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.