Aydın'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma sonunda bir kişi silahla yaralandı. Olay sonrası şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde dün, Ö.S. ile S.İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ö.S, S.İ'yi tabancayla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan S.İ, hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel