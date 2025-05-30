Aydın'da Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Tutuklandı

Aydın'da Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak 4 zanlı tutuklandı. Olay sonrası gözaltına alınan zanlılar, uyuşturucu bulundurmakla da suçlanıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, S.Ş'nin (25) kullandığı otomobile, Serçeköy Mahallesi Aydın-Denizli kara yolu trafik ışıklarında, Y.Ö. (28), A.Y. (26), O.B. (29) ve F.Y'nin (28) bulunduğu araçtan tabancayla ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheli aracı Tepecik Mahallesi'nde durdurdu.

Araçtaki Y.Ö. ve A.Y. yakalandı, aramada 5 gram esrar ve 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli O.B. ve F.Y. de jandarma ekiplerince saklandıkları adreste yakalandı.

Olayda kullanılan tabanca, Aydın-Denizli kara yolu kenarında bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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