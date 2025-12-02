Aydın'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir tartışma cinayetle sonuçlandı. Mimar Sinan Mahallesi'nde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Mimar Sinan Mahallesi 2315 Sokak'ta Ö.S. ile S.İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.S, S.İ'ye tabanca ile ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan S.İ. hastaneye kaldırıldı.
Polis, olay yerinden uzaklaşan Ö.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel