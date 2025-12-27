Aydın'da hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılmaz hale geldi. Yangının nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
Saat 21.30 sıralarında Aydın–Denizli Otoyolu Çeştepe mevkisinde İsmail K. idaresindeki 09 ADM 821 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Yangını fark edip, aracı yolun sağına çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif ticari aracın ön tarafını saran alevler, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangın sonrası araç, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.