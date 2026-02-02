Haberler

Aydın'da sel ve toprak kayması nedeniyle 44 küçükbaş telef oldu

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ve Söke ilçelerinde meydana gelen sel ve toprak kayması sonucunda 44 küçükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ve Söke ilçelerinde meydana gelen sel ve toprak kayması nedeniyle 44 küçükbaş telef oldu.

Ambarcık Mahallesi'nde toprak kayması ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

İsa Çiftçi'ye ait 4 küçükbaş toprağın altında kaldı.

Bunun üzerine iş makinesiyle toprağı kaldırma çalışması başlatıldı.

Çıkartılan 4 hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Söke ilçesinde de Karacahayıt Mahallesi'nde Mahmut Garip'e ait 40 küçükbaşın sel sularına kapılarak telef olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
