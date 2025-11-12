Aydın'da Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde F.K. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi, kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.
F.K. (41) yönetimindeki 09 AKY 513 plakalı otomobil, Karacaören-Çeşmeköy Mahallesi yolunda şarampole devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve yolcu konumundaki 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla farklı hastanelere götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Şener Alevci - Güncel