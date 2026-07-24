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Teslim Ol Çağrısına Silahla Karşılık Veren Firari Hükümlü Yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin "teslim ol" çağrısına silahla karşılık veren firari hükümlü, özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin "teslim ol" çağrısına silahla karşılık veren firari hükümlü, özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında "silahla tehdit" suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O.K'nin Umurlu Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Bunun üzerine adrese, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla insansız hava aracı destekli operasyon yapıldı.

Hükümlü, polisin "teslim ol" çağrısına saklandığı evden silahla ateş açarak karşılık verdi. Polisin operasyonuyla yakalanan hükümlünün bulunduğu evdeki aramada pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.

S.O.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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