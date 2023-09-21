Aydın'da Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda 100 litre sahte rakı, 5 litre sahte viski, 3 litre etil alkol, kaçak şekilde imal edilmiş 150 şişe bira ve sahte içki yapımı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.