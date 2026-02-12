Haberler

Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ve Bozdoğan ilçelerinde meydana gelen sağanak ve fırtına, evlerin duvarlarının yıkılmasına, iş yeri çatılarının uçmasına ve trafikte aksamalara neden oldu. Bölgeye belediye ekipleri sevk edilerek temizlik çalışmaları başlatıldı.

Aydın'ın Söke ve Bozdoğan ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Bozdoğan ilçesi Hisar Mahallesi Değirmen Sokak'ta S.A'ya ait evin bahçe duvarı, sağanağın ardından toprak kayması sonucu yıkıldı.

Haber verilmesiyle bölgeye Bozdoğan Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak temizlik ve inceleme çalışması yaptı.

Söke Sanayi Sitesi'nde de fırtına nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.

Aydın-Söke kara yolu Sazlı mevkisinde dağdan akan çamurlu suların yola ulaşmasıyla trafikte aksama yaşandı.

Dağdan akan suyun görüntüsü şelaleyi andırdı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı

Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var
Cankan'dan hayranlarını üzen haber

Cankan'dan hayranlarını üzen haber