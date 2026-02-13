Haberler

Büyük Menderes Nehri taştı, kara yolu ulaşıma kapatıldı

Büyük Menderes Nehri taştı, kara yolu ulaşıma kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da etkili olan sağanak yağışlar, Büyük Menderes Nehri'nin taşmasına yol açtı. Taşkın nedeniyle Germencik-Yeniköy kara yolu trafiğe kapatılırken, bölgedeki vatandaşlar zor anlar yaşadı.

AYDIN'da son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri taştı. Taşkın nedeniyle Germencik- Yeniköy kara yolu, geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Kentte son günlerde etkisini artıran yağışlar, taşkınlara yol açtı. Bölgede sağanak nedeniyle debisi yükselen Menderes Nehri taştı, Germencik-Yeniköy kara yolu suyla doldu. Bölgede yaşayanlar, taşkın nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Taşkın nedeniyle Germencik-Yeniköy kara yolu geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Sürücüler, jandarma tarafından alternatif yollara yönlendirildi. Sürücüler ve mahalleli, olası risklere karşı uyarıldı.

Öte yandan, meteoroloji verilerine göre; son günlerde bölgede etkili olan yağışlar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Artan yağış miktarı, taşkın ve sel riskini yükseltirken, yetkililer özellikle dere yataklarına yakın alanlarda yaşayanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu

Memurları sevindiren gelişme! Çifte ikramiye teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı
Trump'ın 'Hakkında konuşmam yasak' dediği gizli silah: Discombobulator

Trump'ın "Konuşmam yasak" dediği gizli silah! Patlamadan felç ediyor
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol

Son karar verildi! Real Madrid'de Arda'ya yeni rol
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Gençlik yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste