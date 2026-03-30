Haberler

Büyük Menderes Nehri taştı: İncirliova ve Koçarlı arasındaki tarım arazileri su altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın ve çevresindeki illerde etkili olan sağanak yağışlar, Menderes Nehri'nde taşkına yol açtı. İncirliova ve Koçarlı ilçeleri arasındaki tarım arazileri su altında kaldı, kara yolu trafiğe kapandı.

Kentte ve çevre illerde son günlerde etkisini artıran yağışlar, taşkınlara yol açtı. Bölgede sağanak nedeniyle debisi yükselen Menderes Nehri taştı, İncirliova ve Koçarlı ilçeleri arasındaki tarım arazileri su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Taşkın nedeniyle İncirliova- Koçarlı kara yolu saat 04.00 sıralarında suyla kaplandı. Yol trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, ulaşımı kontrollü şekilde tek şeritten sağlamaya başladı.

Taşkının etkilerini azaltmak amacıyla iş makineleri köprüde sağanağın etkisiyle biriken ve su akışını engelleyen atık ile molozları temizlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

