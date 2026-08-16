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Efeler'de Sağanak Yolları Suda Bıraktı

Efeler'de Sağanak Yolları Suda Bıraktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar suyla doldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler trafikte güçlük çekti. Ekipler, su birikintilerine karşı mazgalları temizleyip önlemlerini artırdı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar suyla doldu.

Efeler ilçesinde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu, bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde önlemlerini arttırıp, yağmur suyu mazgallarını temizledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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