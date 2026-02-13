Haberler

Aydın'da derenin taşması sonucu 9 ev tahliye edildi

Aydın'da derenin taşması sonucu 9 ev tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağanak yağışın neden olduğu dere taşması sonucu 9 ev tedbiren tahliye edildi. Bölgedeki ekipler can ve mal güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde derenin taşması nedeniyle 9 ev tedbiren tahliye edildi.

İlçede etkisini gösteren sağanak nedeniyle Eğrek Mahallesi Çay mevkisindeki dere taştı.

AFAD, DSİ, Aydın Büyükşehir ve İncirliova belediyelerine bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi.

İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun aldığı karar doğrultusunda dere yatağına yakın olan 9 ev, tedbir amaçlı tahliye edildi. Buradaki hayvanlar da güvenli alana götürüldü.

Ayrıca, Eğrek ve İsafakılar mahallelerine giden yol tedbir amaçlı çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Bölgede inceleme yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yaptığı açıklamada, devletin ilgili tüm kurumlarıyla sahada olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için ekiplerimizle 7/24 görev başında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar

Altın yatırımcısını bu sözlerle uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi

Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray gol oldu yağdı
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi