Akraba pazarcıların silahlı yer kavgası; 3 yaralı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki akraba arasında satış yeri yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde pazarcı iki akraba arasında satış yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde kurulan salı pazarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen pazarcı iki akraba arasında, satış yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 pazarcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti

Galatasaray'da kader günü

