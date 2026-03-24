Aydın'da mezarlığa devrilen panelvandaki 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan bir panelvan mezarlık alanına devrilerek 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bazı mezarların da zarar gördüğü bildirildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkarak mezarlık alanına devrilen panelvandaki 3 kişi yaralandı.

R.M. idaresindeki 09 U 6487 plakalı panelvan, Soğukkuyu Mahallesi'nde mezarlık duvarını aşıp devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazada bazı mezarlar zarar gördü.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı

Trump'ın sözleri havada kaldı! Son zamanların en ağır saldırısı
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Sanat dünyasından "ateşin bol olsun" diyen biri var
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin lira ceza

Kesilen cezayı öğrenince olduğu yere çöktü! Miktar öyle böyle değil
Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı

Tarihi zafer! Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Sanat dünyasından "ateşin bol olsun" diyen biri var
Dünya Orta Doğu'daki savaşa kilitlenmişken Trump sürpriz bir yerde ortaya çıktı

Herkes Orta Doğu savaşını konuşurken o sürpriz bir yerde ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Cinayet anını anlattı