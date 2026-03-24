Aydın'da mezarlığa devrilen panelvandaki 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan bir panelvan mezarlık alanına devrilerek 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bazı mezarların da zarar gördüğü bildirildi.
R.M. idaresindeki 09 U 6487 plakalı panelvan, Soğukkuyu Mahallesi'nde mezarlık duvarını aşıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazada bazı mezarlar zarar gördü.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat