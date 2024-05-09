Aydın'da Otomobil ile Ticari Taksi Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.Ç'nin kullandığı otomobil ile T.D'nin kullandığı ticari taksi çarpıştı. Kazada yaralanan H.Ç, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
H.Ç'nin kullandığı 09 ADT 985 plakalı otomobil ile T.D'nin kullandığı 09 T 0079 plakalı ticari araç çarpıştı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan H.Ç, sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.