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Çine'deki Yangında Yaralanan Besici Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan orman yangınında hayvanlarını kurtarırken ağır yaralanan 35 yaşındaki besici Mutlu Özcan, 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yangında 3 bin hektar alan zarar görmüş, bir kişi tutuklanmıştı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çine'nin Kavşit Yaylası'nda 30 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle Mutaflar Mahallesi'ne yayılan orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken yaralanan besici Mutlu Özcan (35), müdahaleye rağmen İzmir Şehir Hastanesi'ndeki 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Özcan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yangın

Çine ilçesindeki ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşit Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında 3 bin hektarlık alan zarar görmüş, yangına neden olduğu gerekçesiyle S.K. (53) tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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