Aydın'da Orman Yangını Çıktı
Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi'ndeki atış poligonunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere müdahale sürüyor.
Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel