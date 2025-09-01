Aydın'da Orman Yangını

Aydın'ın Efeler ilçesinde Pınardere Mahallesi'ndeki atış poligonunda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yayılma gösteren alevler için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi'ndeki atış poligonunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
