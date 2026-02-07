Aydın'da öğrenciler, bedenleriyle Türk bayrağı figürü oluşturdu

AYDIN'da lise öğrencileri ve öğretmenler, okul bahçesinde bedenleriyle Türk bayrağı figürü oluşturup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Aydın Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 'Bayrakla Başlayan Okul, Birlikle Büyüyen Gelecek' temasıyla okul bahçesinde bedenleriyle Türk bayrağı figürü oluşturup, İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrenciler hazırladıkları koreografiyle milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Etkinliğin, öğrencilerde milli bilinç ve vatan sevgisini pekiştirmeyi amaçladığı belirtildi. Okul yönetimi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.