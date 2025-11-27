Aydın'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Yaralının durumu stabil.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, C.A. idaresindeki 35 CDD 074 plakalı motosiklet, Kıbrıs Caddesi'nde N.Ö. yönetimindeki 08 DC 310 plakalı otomobile çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel