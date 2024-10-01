Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Meclis Toplantısı Tralleis Antik Kenti'nde Yapıldı

Aydın'da Meclis Toplantısı Tralleis Antik Kenti'nde Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinin belediye meclisi toplantısı Tralleis Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, antik kentin turizme kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinin belediye meclisi toplantısı Tralleis Antik Kenti'nde yapıldı.

Tralleis Antik Kenti'ndeki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, alan bakımından bölgenin en büyük antik kenti konumundaki Tralleis Antik Kenti'ndeki meclis toplantısının kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Henüz ziyarete açılmayan antik kentin turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayan Yetişkin, "Buranın tarihiyle, kültürüyle beraber şehre kazandırılması hem turizm açısından çok önemli olacak hem de Aydın'ın sosyal ve ekonomik olarak birçok kapısını açacak. Bununla ilgili tüm çalışmaları destekliyoruz." dedi.

Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez ise Tralleis'in antik dönemden sonra ilk kez yaklaşık 2 bin yıl sonra bir meclis toplantısına ev sahipliği yaptığını belirterek, Yetişkin'e ve meclis üyelerine toplantıyı burada yaptıkları için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

Yerel Haberler Anıl Yetişkin Kültür Sanat Politika Güncel Turizm Efeler

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı

İran, İsrail'i füzelerle vuruyor

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü

 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?

Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran SON DAKİKA! İran İsrail'e füze mi attı? Galatasaray - Rasta Vechta CANLI izleme linki var mı? Galatasaray – Rasta, hangi kanalda? Galatasaray - Rasta ne maçı, maç kaç kaç? Tepecik Spor Yeni Çanspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Tepecik Spor Yeni Çanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manisa 1965 Spor Kulübü Domaniçspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Manisa 1965 Spor Kulübü Domaniçspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1966 Edremitspor Burhaniye Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi 1966 Edremitspor Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Ezinespor Tki Tavşanlı Linyitspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Ezinespor Tki Tavşanlı Linyitspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Didim Belediye Saygın Yapı Spor Sandıklıspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Didim Belediye Saygın Yapı Spor Sandıklıspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bucak Belediye Oğuzhanspor Yatağanspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Bucak Belediye Oğuzhanspor Yatağanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeşme Belediyespor İzmirspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Çeşme Belediyespor İzmirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eti Maden Eti Spor Kulübü Akhisarspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Eti Maden Eti Spor Kulübü Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fethiye İdman Yurdu İznikspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Fethiye İdman Yurdu İznikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });