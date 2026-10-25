Aydın'da KPSS öncesi nüfus cüzdanını düşüren aday, babasının yardımıyla sınava girdi

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Aydın'da, Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026- Kpss Ortaöğretim) öncesi nüfus cüzdanını düşüren aday, babasının yardımıyla sınava girdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde sınava girecek adaylar, yerleşke çevresinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik ekipleri bölgede akışı düzenleme çalışması yürüttü.

Adaylar kimlik, sınav giriş belgesi, yasaklı cihaz ve eşya kontrolünün ardından içeri alındı.

Sınava giren adayların yakınları ise sınav salonları çevresinde bekledi.

Kimliği otomobilde düşürmüş

Sınava kampüsteki merkez derslikler binasında girecek adaylardan Hatice Atalay, binaya girişi sırasında belgeleri arasında nüfus cüzdanının olmadığını fark etti.

Panik yaşayan kız, kimlik kartını babasının otomobilinde düşürmüş olabileceğini değerlendirerek babasından yardım istedi. Baba Mustafa Atalay aracına dönerek arama yaptı. Kızının nüfus cüzdanını bulan baba, onu kızına teslim etti. Kimlik kartının gelmesiyle Hatice Atalay sınav salonuna girebildi.

Baba Mustafa Atalay, AA muhabirine, yolda trafik yoğunluğu yaşadıklarını, kızının geç kalmamak için kampüs yakınında araçtan inerek yaya olarak binaya geldiğini söyledi.

Belge kontrolü sırasında nüfus cüzdanının olmadığının fark edildiğini aktaran Atalay, "Elinden kaydırmış evrakların içinden. Son bir dakika içinde yetiştik. Bütün öğrencilere sınavlarında başarılar dileriz." dedi.

Kızına sınav heyecanını yenmesinde destek olmak için geldiğini söyleyen Ufuk Tumkar da adaylara başarı diledi.

Aydın'da sınava 59 binada 17 bin 623 aday katıldı.

Kaynak: AA