Haberler

Nazilli'de Kırmızı Işık İhlali Ölüme Neden Oldu

Nazilli'de Kırmızı Işık İhlali Ölüme Neden Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet, otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ergen (28) kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Egemen Kılkeser (23) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, soruşturma sürüyor.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçtiği sırada otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Ergen (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aydın-Denizli kara yolunun Ziya Gökalp Caddesi kesiminde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Mehmet Ergen idaresindeki 09 AND 746 plakalı motosiklet, Egemen Kılkeser (23) yönetimindeki 09 AUB 033 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ergen, yola savruldu. Bölgeye polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ergen'in cesedi, savcının incelemesinin ardından Nazili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Kılkeser'i ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma tamam! Trabzonspor Salah'tan sonra bir bomba daha patlattı

Anlaşma tamam! Trabzonspor Salah'tan sonra bir bomba daha patlattı
Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike

Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike
Ünlü oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden bebek müjdesi: Kızları geliyor

Aile genişliyor: Ünlü çiftin çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

Yasağa rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi