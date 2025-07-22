Aydın'da Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri anıldı

Aydın'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan 498 asker anıldı.

Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği tarafından düzenlenen programda ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende bir konuşma yapan dernek başkanı İsmail Ece, Türk askerinin 51 yıl önce Kıbrıs'a ayak bastığını anımsatarak, Rumlar 60'lı yıllardan itibaren dağlarda yuvalandığını, ona rağmen Türk askerlerinin bu savaşı kazandığını belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda ambulans şoförü olan Salih Akduman da Rumların ambulansları bile bombaladığını söyledi.

Törenin ardından Bey Camisinde lokma hayrı yapıldı.