Efeler'de Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi: 12 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Arda T., hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 16.00 sıralarında Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan sulama kanalına serinlemek için giren Arda T., akıntıyla sürüklenerek suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aile yakınları da sulama kanalına girerek arama yaptı. Arda T., bir süre sonra vatandaşlar tarafından bulunup baygın halde sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arda T., ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı