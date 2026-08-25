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Efeler'de Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi: 12 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Efeler'de Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi: 12 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan 12 yaşındaki Arda T., boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aile yakınlarının da araması sonucu vatandaşlar tarafından baygın halde sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Arda T., hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 16.00 sıralarında Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan sulama kanalına serinlemek için giren Arda T., akıntıyla sürüklenerek suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aile yakınları da sulama kanalına girerek arama yaptı. Arda T., bir süre sonra vatandaşlar tarafından bulunup baygın halde sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arda T., ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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