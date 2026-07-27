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Germencik'te kamyona çarpma: 1 ölü, 3 yaralı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ç.Ç.'nin (28) kullandığı 35 ACK 479 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu Dağyeni mevkisinde, Ö.T. (40) yönetimindeki 42 Y 3696 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Münevver Aydın'ın, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki M.Ç. (1) ile N.Ç. (4) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon şoförü, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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