Aydın'da 24 bin 60 doldurulmuş makaron ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 bin 60 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 24 bin 60 doldurulmuş makaron, 24 elektronik sigara, 4 elektronik sigara likiti ve bir miktar kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.