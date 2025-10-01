Haberler

Aydın'da Kaçak İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Bozdoğan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda toplam 268 litre kaçak içki, 45 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli türlerde toplam 268 litre kaçak içki, 45 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Akçay Mahallesi'nde 3 şüphelinin sahte alkol üretimi yaptığını tespit etti. Bu sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 45 litre etil alkol ile sahte olduğu belirlenen 18 litre viski, 215 litre şarap, 5 litre votka, 11 litre rakı, 3 litre likör, 16 litre bira, 23 adet alkol yapım kiti, 1 damıtma kovası, 1 şişe kapaklama aparatı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

