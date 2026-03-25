Haberler

Aydın'da tarihi eser operasyonu; deri üzerine altın işlemeli tılsım kitabı ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da jandarma, bir evde düzenlediği operasyonda Ortodoks/Bizans Dönemi'ne ait 16 sayfalık dua kitabı ve çeşitli tarihi eserler ele geçirerek şüpheliyi gözaltına aldı.

AYDIN'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda Ortodoks/Bizans Dönemi'ne ait deri üzerine altın işlemeli 16 sayfalık dua (tılsım) kitabı, Neolitik ile Roma/Bizans dönemlerine ait çeşitli tarihi eserler ele geçirilirken, şüpheli M.E. (50) gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında dün akşam saatlerinde Güzelhisar Mahallesi'ndeki M.E.'ye ait eve operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde ekiplerin aramalarında, Ortodoks/Bizans Dönemi'ne ait deri üzerine altın işlemeli 16 sayfalık dua (tılsım) kitabı, Neolitik Döneme ait mozaik taşı, Roma/Bizans Dönemi'ne ait 4 santimetre uzunluğunda minyatür heykel, ruhsatsız ve seri numarası bulunmayan tabanca, 41 fişek ile altın ve gümüş saflık ayarında kullanılan solüsyon ve mihenk taşı ele geçirildi. Şüpheli M.E., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

