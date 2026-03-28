Aydın'da istinat duvarı çöktü; 4 otomobil hasar gördü
Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çökmüş, düşen parçalar 4 otomobile zarar vermiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, güvenlik önlemleri alınmıştır.
AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 otomobil hasar gördü.
Olay, saat 17.00 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Bölgede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvardan düşen parçalar nedeniyle 4 otomobil hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekiplerinin bölgede riskli alanlara yönelik çalışma yapacağı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı