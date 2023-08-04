Aydın'da İşçiye MDF Levha Devrildi, Yaralandı

Aydın'da bulunan bir işletmede çalışan İ.K'ye üzerine MDF levha devrildi. Yaralı işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da çalıştığı iş yerinde üzerine MDF levha devrilen işçi yaralandı.

Yeni Sanayi Mahallesi 523 Sokak'ta bulunan bir işletmede çalışan İ.K'nin üzerine MDF levha devrildi.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.