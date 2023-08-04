Üye Girişi
Haberler

Aydın'da İşçiye MDF Levha Devrildi, Yaralandı

Güncel Haberler

Aydın'da bulunan bir işletmede çalışan İ.K'ye üzerine MDF levha devrildi. Yaralı işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da çalıştığı iş yerinde üzerine MDF levha devrilen işçi yaralandı.

Yeni Sanayi Mahallesi 523 Sokak'ta bulunan bir işletmede çalışan İ.K'nin üzerine MDF levha devrildi.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel

Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title