Efeler'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, zemin katındaki tarım aletleri satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Olay sonrası apartman sakinleri tahliye edildi.
Güzelhisar Mahallesi Yedi Eylül Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın zemin katındaki tarım aletleri parçası satışı ve tamiri yapılan iş yerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayan vatandaşlar ise tedbir amacıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat