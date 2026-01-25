Haberler

Nazilli'de iş makinesi taşıyan kamyon devrildi

Nazilli'de iş makinesi taşıyan kamyon devrildi
Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iş makinesi taşıyan bir kamyon, hatalı şerit değiştiren bir otomobile çarpmamak için manevra yaparken devrildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyon devrildi.

A.A'nın kullandığı 09 R 8103 plakalı kamyon, İsabeyli Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde hatalı şerit değiştiren otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sırasında devrildi.

Kamyonun taşıdığı ekskavatör yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyon ve iş makinesi, vinç yardımıyla kara yolundan kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
