Aydın'da zeytin ve incir ağaçları tahrip edildi
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 7 farklı bahçede incir ve zeytin ağaçlarının tahrip edilmesi üzerine jandarma inceleme başlattı. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Çok sayıda ağacın kesilmesi ya da dallarının kırılmasına ilişkin jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Şener Alevci