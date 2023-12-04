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Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

4 Aralık 2023 00:58 Son Güncelleme: 01:00 Abone Ol

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kavga sırasında taraflar birbirine sopa ve kesici aletlerle saldırdı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.