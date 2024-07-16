Üye Girişi
Haberler

Aydın'da İçme Suyu İsale Hattında Göçük: 3 İşçi Son Yolculuklarına Uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da içme suyu isale hattında meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybeden 3 taşeron firma işçisi, Diyarbakır ve Mardin'de defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN'da, içme suyu isale hattında yaşanan göçükte hayatını kaybeden 3 taşeron firma işçisinden Ramazan Okul (29) Diyarbakır'da, Şeyhmus Birusk Yapıştıran (29) da Mardin'de son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, 14 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Kanal yolunda Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait içme suyu hattında boru döşeme işlemi yapılırken göçük meydana geldi, taşeron firmanın 4 işçisi, toprak yığını altında kaldı. Diğer işçiler kendi imkanlarıyla arkadaşlarını kurtarmak için çabalarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçilerden Celal Yıldırım (74), Ramazan Okul ve Seyhmus Birusk Yapıştıran öldü, H.D. (27) de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Soruşturma sürerken, Ramazan Okul'un cenazesi, yakınları tarafından alınıp memleketi Diyarbakır'a getirildi. Okul'un cenazesi, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Şeyhmus Birusk Yapıştıran'ın cenazesi ise memleketi Mardin'in Derik ilçesine getirildi. Yapıştıran, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hacı Abdullah Akın Mezarlığı'nda, 1 yıl önce kaybettiği babasının yanında toprağa verildi. Bekar olan Yapıştıran'ın Derik'te iş bulamadığından bir süre önce ailesinin geçimini sağlamak için Aydın'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Mardin Aydın Yaşam Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

 Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Bakmadan Geçme

YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? YKS hangi bölümler gelir? Han Yunus nerede? Han Yunus nereye bağlı? Han Yunus nasıl yönetiliyor? Rahmi Özkan'ın hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Tercih yapıp yerleşmeyince OBP puanı düşer mi? Tercih yapınca OBP puanı tekrar kullanılır mı? Elias Jelert kimdir? Elias Jelert nereli, kaç yaşında? Elias Jelert Kristensen hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İlahiyat taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Samsun Tekkeköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Temmuz Samsun'da nerede deprem oldu? Luan Peres kimdir? Luan Peres nereli, kaç yaşında? Luan Peres hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ATT TABAN PUANLARI 2024 | İlk ve Acil Yardım Paramedik Bölümü üniversite kontenjanları ve başarı sıralamaları! EA (eşit ağırlık) Bölümleri neler? Eşit Ağırlık puanıyla hangi bölümler seçilir? Eşit ağırlıkta en iyi bölüm hangisi? YKS CEVAP KAĞIDINI GÖRÜNTÜLEME | YKS cevap anahtarına nasıl bakılır? YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2024 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? Yurt dışı çıkış harcına zam geldi mi? KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR? 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? Sema Çeyrekbaşı kimdir, kaç yaşında? Sema Çeyrekbaşı'nın hastalığı nedir, sağlık durumu ne? KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title