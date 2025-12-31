Evde çıkan yangında dumandan etkilendi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen Mehmet Çelik (75), hastaneye kaldırıldı.

Meşrutiyet Mahallesi 1643 Sokak'ta Suphiye Çelik'e (70) ait tek katlı evde saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen Suphiye Çelik'in eşi Mehmet Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.