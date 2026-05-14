Aydın'da polisler engelli öğrencilerle buluştu
Aydın'da Engelliler Haftası sebebiyle polis ekipleri, Hacı Hüseyin Arslan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek engelli öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden polisler, onlara hediyeler vererek moral kaynağı oldu.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun