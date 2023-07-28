Aydın'da Elektrik Akımına Kapılan Anne ve Kızının Cenazesi Toprağa Verildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sulama kanalından elektrikli pompayla bahçelerine su çektikleri esnada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının cenazesi toprağa verildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sulama kanalından elektrikli pompayla bahçelerine su çektikleri esnada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının cenazesi toprağa verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsileri tamamlanan Nezahat Telef (45) ile kızı Ceylin Telef'in (18) cenazeleri Bozdoğan'ın Çamlıdere Mahallesi'ndeki Merkez Cami'ye getirildi.

Ailenin yakınları, tabutların başında gözyaşı döktü, taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından anne ve kızının cenazeleri mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.

Olay

Bozdoğan ilçesinde dün akşam sulama kanalından bahçe sulamak için su pompası ile su çekmeye çalışan Nezahat Telef, kızı Ceylin Telef ve oğlu Yunus Emre Telef, elektrik akımına kapılmıştı.

Olayda anne ile kızı olay yerinde yaşamını yitirmiş, Yunus Emre Telef de ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.