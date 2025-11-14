Haberler

Aydın'da Elektrik Akımına Kapılan 7 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakıma Alındı

Aydın'da Elektrik Akımına Kapılan 7 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakıma Alındı
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, binanın dışından sarkan kabloya temas ederek elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde binanın dışından sarkan kablo nedeniyle elektrik akımına kapılan 7 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı.

Güzelhisar 69 Sokak'ta oyun oynayan U.B (7), binadan sarkan kabloya temas etti.

Elektrik akımına çarpılan çocuk ağır yaralandı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, sağlık ve elektrik firması yetkilileri geldi.

Ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen U.B yoğun bakıma alındı.

Firma yetkilileri ve İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri kablonun sarktığı yerde inceleme yaptı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
